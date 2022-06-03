شكرا لقرائتكم خبر عن "اللائحة بتقول إيه".. عقوبة التوقيع لناديين فى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل تدور حول أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك، رغم أن مسئولى النادى أعلنوا رسميا تجديد اللاعب لمدة موسمين مع الفريق الأبيض.

وما أثار الجدل هو تصريحات أحمد مرعى المدير الفنى الجديد لفريق كرة السلة بالنادى الأبيض، وتأكيده أنه عقد جلسة مع أنس أسامة، أول أمس الثلاثاء للحديث معه عن تجديد عقده، مضيفا: "أنا غير قادر على فهم توجه اللاعب في الفترة القادمة، أكدت له رغبتي أنا والإدارة في الاستمرار، ولكنني شعرت من حديثه بأن مفاوضات أنس مع الاتحاد السكندري متقدمة جدًا".

وبالتواصل مع أحد خبراء كرة السلة عن عقوبة التوقيع لناديين، فأكد أن وفقا للائحة فإن اللاعب الذى يقوم بالتوقيع لناديين يتم إيقافه عام، مع إعادة الأموال التي حصل عليها من أى نادى منهما، على أن يعود لناديه الأصلى.