شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف: دكة منتخب مصر شرف وسجدت لله بعد انضمامى للقائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف أحمد عاطف نجم فيوتشر المنضم حديثا للمنتخب الوطنى شعوره باختياره ضمن قائمة الفراعنة بأنه مختلف لافتا إلى أنه يتمنى كسب ثقة الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال مؤكدا أن الأهم من التواجد مع الفراعنة هو الاستمرارية.

أكد عاطف خلال تصريحات تلفزيونية لمراسل برنامج ملعب "أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى مدحت شلبي أنه شرف لأى لاعب الانضمام لمنتخب مصر والتواجد على "دكة" البدلاء لن يعيبه بل فخر له التواجد في القائمة من الأساس.

أوضح عاطف أنه سجد لله شكرا عندما علم بضمه للمنتخب مؤكدا أنه يلتفت دائما للإيجابيات للتطوير وتحسين مستواه ولا ينظر إلى السلبيات لافتا إلى أن هدفه في الفترة المقبلة التواجد باستمرار ضمن قائمة الفراعنة.

وانضم محمد صلاح قائد منتخب مصر، للمعسكر ظهر اليوم وخاض مرانه الأول مع الفريق تحت قيادة إيهاب جلال في إطار الاستعداد لمواجهة غينيا يوم 5 يونيو الجاري في الجولة الأولي بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وشارك في المران جميع اللاعبين باستثناء محمد الشناوي بعد إصابته بفيروس كورونا .

اشتمل مران المنتخب اليوم على أداء بعض التدريبات البدنية، ثم جلسة استشفاء في استاد الدفاع الجوي.