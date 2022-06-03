غزل المحلة يخوض معسكرًا مغلقًا بالقاهرة لمدة أسبوع ويخوض 4 مباريات ودية

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق غزل المحلة لكرة القدم بقيادة مصطفى عبده مُعسكرًا مغلقًا لمدة 6 أيام بأحد فنادق القاهرة ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

يبدأ المعسكر السبت القادم، 4 يونيو، ويمتد إلى الخميس 9 يونيو، ويخوض الفريق خلالها عددًا من اللقاءات الودية.

يسعى مصطفى عبده خلال معسكر الفريق إلى رفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين قبل مواجهة الأهلي.

ويدخل الفريق المعسكر دون إصابات أو غيابات، عدا الثنائي الأجنبي حميد ماو وباولن فوافي، اللذين يتواجدان مع منتخبي بلديهما لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث انضمَّ حميد ماو إلى منتخب تنزانيا، وباولن فوافي لمنتخب مدغشقر.

قام الجهاز الإداري لفريق غزل المحلة بقيادة محمد الجميل بالاتفاق على خوض 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق بالقاهرة، وذلك ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي المباريات كالتالي:

_ غزل المحلة أمام منتخب الدرجة الثانية يوم 4/ 6/ 2022.

_ غزل المحلة أمام المقاولون العرب يوم 6/ 6/ 2022.

_ غزل المحلة أمام الجونة يوم 7/ 6/ 2022.

_ غزل المحلة أمام مصر المقاصة يوم 9/ 6/ 2022.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره الأهلي ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ستاد السلام يوم 22 من الشهر المقبل.

ويحتلُّ فريق غزل المحلة المركز الحادي عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 مباريات، بينما تلقَّى الهزيمة في 6 مباريات.