شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطمئن محمد عواد على مستقبله مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع محمد عواد حارس مرمى الفريق طمأنه فيها على مستقبله مع الفريق مؤكدا له أنه سيتم الإستعانة به خلال الفترة المقبلة بعد نجاحه في المباراتين اللذان قادا فيها الفريق وظهر بمستوى جيد كان أخرها لقاء أسوان بكأس مصر والتي نجح فيها عودا في التصدي لركلتى ترجيح صعد بالزمالك للدور النهائي للبطولة .

كان فيريرا قد أعاد محمد أبو جبل لمركز حراسة مرمى الفريق الأبيض في لقائه الأخير أمام الإسماعيلى في الدورى وهو ما مثل لغزا خاصة وأن الجميع كان يتوقع استمرار عواد في حماية عرين أبناء ميت عقبة

من ناحية أخرى خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، فقرة تدريبات تأهيلية إضافية بالكرة تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

وشارك شيكابالا في الفقرة التأهيلية بالكرة مع الفريق في بداية المران ، وعقب ذلك خاض فقرة تدريبات إضافية وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بالتنسيق مع الجهاز الطبي ، بعد عودته للمشاركة في التدريبات ابتداء من الأمس بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية.

وقرر الجهاز الفني اكتفاء اللاعب بأداء هذه الفقرات التأهيلية وبعدها استكمل شيكابالا تدريباته داخل صالة الجمنازيوم بمقر النادي.