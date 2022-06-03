شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول العائدين للزمالك في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمود شبانه مدافع الزمالك المعار للاتحاد السكندرى أول العائدين للفريق الأبيض خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

وظهر شبانه بشكل مميز مع زعيم الثغر منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية ومشاركته بشكل أساسى مع الفريق ، بعدما منعته أزمة القيد من المشاركة مع الزمالك بالدورى ففضل مسئوليه إعارته على أن يعود نهاية الموسم لأبناء ميت عقبة حال تألقه

ويسعى مسئولي الزمالك للتعاقد مع مدافعين على أقل تقدير بجانب الثلاثى الموجود محمود حمدى الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى لسد الثغرة الدفاعية التي ظهرت خلال الموسم الحالي .

من ناحية أخرى عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي ، على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في كأس مصر.



واطمأن جوسفالدو فيريرا خلال الجلسة من رئيس الجهاز الطبي ، على حالة اللاعبين الطبية، خاصة بعد العودة من الراحة السلبية ، بالإضافة إلى سير البرامج العلاجية الخاصة باللاعبين المصابين للوقوف على حالتهم.



ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.