شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الرابعة.. الزمالك يعلن التعاقد مع لاعبة الأهلى فريدة العسقلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، على توقيع النجمة فريدة العسقلاني لاعبة الأهلي ومنتخب مصر السابقة في الكرة الطائرة، لتنضم رسميا إلى صفوف فريق الطائرة بالقلعة البيضاء.

وقامت العسقلاني بتوقيع العقود في حضور المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، وأحمد مرتضي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

وتعد فريدة العسقلاني من أبرز نجمات اللعبة، حيث شاركت في العديد من البطولات على المستوى المحلى والدولي، بالإضافة إلى حصدها العديد من الألقاب والجوائز كونها من أفضل اللاعبات في مركزها داخل مصر.

وكان الزمالك قد أعلن التعاقد مع دانا شوقي و مريم متولي ومايا ممدوح لاعبات الأهلي.