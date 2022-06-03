شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى إنبى يعلن صرف مستحقات اللاعبين فى مواعيدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى إنه ملتزم بصرف مستحقات جميع اللاعبين في مواعيدها دون تأخير لافتا إلى أن يوم 28 من كل شهر كل أفراد الجهاز الفني والإدارى واللاعبين تحول إليهم حساباتهم ومسحقاتهم.

أكد رئيس نادى إنبى في تصريحات خاصة إلى أنه لا توجد أزمة بشأن مستحقات اللاعبين نافيا ما يتردد في الآونة الأخيرة حول وجود أزمة في هذا الأمر موضحا أن النادى يصرف المكافآت ورواتب اللاعبين في مواعيدها المحددة.

من ناحية أخرى أنهى مسئولو نادى إنبى الاتفاق على كافة التفاصيل والأمور المادية المتعلقة بالتعاقد مع البرتغالى چورڤان ڤييرا المدير الفني الأسبق لفريقى الزمالك والإسماعيلى ليقود الفريق البترولى فى الفترة المقبلة خلفا لـ حلمى طولان الذى تم توجيه الشكر له من قبل الإدارة.

ويصل ڤييرا إلى القاهرة قادما من البرتغال بعد 48 ساعة لقيادة الفريق البترولى وتوقيع عقود تدريبه لـ "إنبى" رسميا ليقود الفريق في الفترة المقبلة حيث يواجه أول تحدى وهو الوصول بالفريق إلى مراكز متقدمة في جدول الدورى لا سيما أن الفريق البترولى يحتل المركز التاسع.

وكشفت مصادر مطلعة بإنبى أن الإدارة استقرت على تعيين ڤييرا مدربا للفريق البترولى، خاصة أنه يملك باعا كبيرا من الخبرات الفنية في الدوري المصري وقادرعلى قيادة الفريق البترولى والعبور به إلى بر الأمان في هذه الفترة.

وأكدت المصادر أن غالبية أعضاء مجلس الإدارة اتفقوا على تعيين ڤييرا مديرا فنيا لـ إنبى خصوصا أنه المدرب الأجنبي الأفضل لقيادة هذه المرحلة ويعلم جيدا كل كبيرة وصغيرة عن الدورى المصري الأمر الذى دفعهم إلى الاستقرار عليه.