شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامي تتأهل لمواجهة نوران جوهر في نهائي بطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت هانيا الحمامي، لاعبة وادي دجلة المصنفة الثالثة عالميا إلى المباراة النهائية ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، وذلك بعد تغلبها على نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا وحامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، في مباراة الدور نصف النهائي.

وفاز هانيا الحمامي على نور الشربيني بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 13-11, 4-11, 11-1.

بذلك تواجه هانيا زميلتها في وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا نوران جوهر في نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر يونيو الجاري، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الثالث على التوالي منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضي.

وأنهت نوران سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتي امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.

واستقرت نور الشربيني في المركز الثاني بالتصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفى المركز الثامن جاءت سلمى هاني، وتقدمت روان العربي مركزا لتحتل التصنيف السابع.

فيما تقدمت البطلة نور الطيب لاعبة هليوبوليس 10 مراكز دفعة واحدة لتحتل التصنيف رقم 14 ، وذلك بعد تأهلها لنصف نهائي بطولة العالم النسخة الماضية، حيث تطمح البطلة المصرية إلى استعادة مركزها السابق في التصنيف الثالث عالميا.