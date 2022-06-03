شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفكر الأهلى فى إعادة فايلر؟.. اعرف الحقيقة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت الأنباء تتناثر حول إمكانية تعاقد الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للأحمر والحالي لفريق كاشيما إنتلرز، وفي هذا الشأن كشف مصدر في النادي الأهلي حقيقة هذه الأنباء، قائلاً إنها غير صحيحة على الإطلاق، وإن النادي لم يتواصل من قريب أو بعيد مع المدرب السويسري لتدريب الفريق.

وأوضح المصدر أن الأهلي لم يُقرر إقالة بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي، من الأساس حتى يتحدث البعض عن مدرب الأهلي الجديد، مُشيراً إلى أن هناك إجتهادات كثيرة في هذا الملف.

وشدد المصدر على أن إدارة النادي سوف تتخذ القرارات التي من شأنها الحفاظ على استقرار فريق الكرة والعودة إلى الإنتصارات وتصحيح الأخطاء التي وقعت الفترة الماضية، وكانت سبباً في خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بملعب الأخير.

وزعم البعض الأيام الماضية أن السويسري رينيه فايلر مُرشح لخلافة موسيماني في تدريب الأحمر حال الاستقرار على توجيه الشكر للمدرب الجنوب إفريقي بسبب سوء النتائج، من أجل عودة المدرب السويسري لتدريب الأهلي في الفترة القادمة، لاسيما بعد المطالب الكثيرة بإقالة موسيماني وإعادة فايلر لتدريب الفريق من أجل تحسين النتائج.

عودة فايلر لتدريب الأهلي يصاحبها العديد من المعوقات منها ارتباطه مع ناديه الحالي كاشيما أنتيلرز والذي يستمر معه حتى نهاية الموسم الحالي والذي يستمر في اليابان حتى شهر نوفمبر المقبل، أى بعد نهاية الموسم الحالي في الدوري المصري وانطلاق الموسم الجديد.

عائق ثاني يقف أمام عودة فايلر لخلافة موسيماني في الأهلي وهي رحيله عن تدريب الفريق الأحمر في موقف حرج قبل خوض مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2020 أمام الوداد المغربي اللتين فاز فيهما الأهلي ذهاباً وإياباً، بخلاف هجومه على الكرة المصرية بسبب التعصب الجماهيري أو تدهور مستوى البنية التحتية في بعض المنشآت الرياضية داخل مصر.