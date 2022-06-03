شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 2 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 2 / 6 / 2022 فى مقدمتها ، الأهلي يقرر الاستئناف لدى المحكمة الرياضية بسبب غرامة رمضان صبحي

الأهلي يقرر الاستئناف لدى المحكمة الرياضية بسبب غرامة رمضان صبحي

قرر النادي الأهلي تقديم إستئناف لدى المحكمة الرياضيية الدولية ضد القرار الذي صدر ضم النادي خلال الأيام القليلة الماضية بشأن غرامة لصالح نادي هيدرسليفيد الإنجليزي خلال الفترة التي لعب فيها رمضان صبحي للأهلي مُعاراً من النادي الإنجليزي.

محمد صلاح يشارك في تدريبات المنتخب اليوم استعدادا لمواجهة غينيا

يشارك محمد صلاح نجم فريق ليفربول و منتخب مصر اليوم فى تدريبات الفراعنة استعدادا لمواجهة غينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة .

اختبار طبى يحدد موقف السولية من مباراة غينيا

يخضع عمرو السولية لاعب خط وسط الاهلى و منتخب مصر لاختبار طبى من قبل الدكتور محمد أبو العلا للتأكد من سلامة اللاعب و معرفة مدى جاهزيتة للمشاركة في مباراة الفراعنة أمام غينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة . وأنتظم لاعبو الأهلى أمس بمعسكر منتخب مصر عقب العودة من المغرب وخوض نهائى بدوري أبطال أفريقيا امام الوداد المغربي .

الأهلي يبدأ غدا الاستعداد لمواجهة المصري بالسلوم فى الكأس بعد راحة 3 أيام

يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى التدريبات مساء غدا الجمعة، بعد راحة 3 أيام حصل عليها الفريق عقب العودة من المغربي وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا ، وعاد الأهلي للقاهرة صباح يوم الثلاثاء الماضي قادماً من المغرب بعد الخسارة من الوداد المغربي بثنائية نظيفة في نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويتدرب الأهلي غداً ليبدأ الاستعداد لمباراة المصري بالسلوم يوم 12 يونيو الجاري بإستاد الأهلي والسلام في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

بدر بانون يواصل البرنامج التأهيلي بالأهلي غداً بعد انتهاء إجازة المغرب

يواصل الدولي المغربي بدر بانون مدافع الأهلى خوض برنامجه التأهيلي غداً بعد إنتهاء أجازته في المغرب ، حسب الاتفاق الذي تم بينه وبين الجهاز الفني للفريق عقب مباراة الوداد الأخيرة في المغرب بنهائي أفريقيا.

وحصل بانون على إذن من الجهاز الفني بالأهلي للبقاء في المغرب 48 ساعة قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية رفقة فريقه ضمن الاستعداد لخوض مباريات كأس مصر والدوري المصري.

أشرف بن شرقى يصل مساء اليوم للقاهرة وينتظم فى تدريبات الزمالك غدا

يصل إلى القاهرة مساء اليوم الخميس، المغربى أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها ، وتواصل الجهاز الإداري للفريق مع الجناح المغربي خلال الساعات القليلة الماضية ، وأكد بن شرقي وصوله إلى القاهرة مساء اليوم. ومن المقرر أن ينتظم اللاعب المغربي في تدريبات الفريق غدا الجمعة استعدادا للمباريات المقبلة والتى يستهلها الفريق الأبيض بمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

شيكابالا يخوض تدريبات تأهيلية بالزمالك وفيريرا يركز على بعض الجمل الفنية

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد االزمالك ، فقرة تدريبات تأهيلية إضافية بالكرة تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

وشارك شيكابالا في الفقرة التأهيلية بالكرة مع الفريق في بداية المران ، وعقب ذلك خاض فقرة تدريبات إضافية وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بالتنسيق مع الجهاز الطبي ، بعد عودته للمشاركة في التدريبات ابتداء من الأمس بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية.