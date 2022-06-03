شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يقترب من التشكيل الأساسى لمنتخب مصر أمام غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق سيراميكا ومنتخب مصر من التواجد بالتشكيل الأساسى للفراعنة أمام غينيا في افتتاح مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

ويعد محمد إبراهيم من أفضل لاعبى صناع اللعب في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم حيث جاء أنضمامة لمنتخب مصر عقب غياب 9 سنوات منذ شهر يونيو 2013، عندما تواجد ضمن قائمة الفراعنة خلال مواجهة زيمبابوي في تصفيات كأس العالم 2014 .

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولي والثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، والمقرر لهما يومي 5 و 9 يونيو المقبل، قبل مواجهة كوريا الجنوبية ودياً في مدينة سول .

وضمت القائمة التى أعلنها إيهاب جلال كل من: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.