شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات يدافع عن إيهاب جلال ويحذر من مباراتي غينيا وأثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، صعوبة مواجهتي مصر ضد غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 ، وقال بركات : "مواجهة غينيا لن تكون سهلة كما يظن البعض، منتخب غينيا منتخب قوي ومُصنف"

وأضاف: "المنتخب الإثيوبي أيضا المواجهة ستكون ضده خارج الأرض وبالتالي المباراة لن تكون سهلة، لذلك يجب الحذر والتركيز في أول مواجهتين ، وواصل: "نتمنى أن يُعبر اللاعبون عن أنفسهم في أول مباراتين ضد غينيا وإثيوبيا ، وتابع: "يبحث منتخب مصر عن البداية الجيدة ونحن نأمل في أن تكون البداية قوية ومؤشر لأن القادم سيكون أفضل"

ووجه بركات رسالة نارية لمنتقدي إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الوطني قبل مباراتي غينيا وإثيوبيا ، قائلاً: بعض الجماهير تريد أن ترى شيئا خطأ كي تنتقد، المدرب الأجنبي الجماهير يتخطى أخطائه، لكن مع المدير الفني المصري الجمهور يكون مُتحفزا"

أضاف: "البعض يكون مُتحفزا ضد المدرب المصري قبل أن يخوض أي لقاء من الأساس مثلما حدث مع إيهاب جلال ، وواصل: "إيهاب جلال لا أحد يختلف على وجوده في منصب المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، فهو كان أبرز من في الساحة التدريبية خلال الفترة الأخيرة بمصر"

وختم حديثه قائلا: "دور اللاعبين في الإلتزام بتعليمات إيهاب جلال والعمل على الظهور بشكل قوي تحت قيادته خاصة في البدايات"