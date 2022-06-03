شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يخوض 3 وديات بمعسكر بالقاهرة في فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة عماد النحاس إقامة معسكرا مغلقا بمدينة القاهرة اعتباراً من يوم السبت 4 يونيو 2022 وحتى 11 يونيو 2022،استعداداً لخوض المباريات القادمة في مسابقة الدوري الممتاز .

ويتخلل المعسكر المغلق ثلاث لقاءات ودية للفريق،سيتم تحديد أطرافها لاحقاً من الجهاز الفني وحرص عماد النحاس المدير الفنى على دخول اللاعبين في معسكر مغلق لتوفير أكبر قدر من التركيز وزيادة معدلات التجانس والانسجام بين اللاعبين استعداداً لاستئناف المسابقة.

وأكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى للاعبين أنه لم يقصر معهم ووفر لهم كل سبل الدعم والراحة، وكان يتمنى أن ينعكس هذا على الأداء والنتائج، وتعهد اللاعبون على تجاوز المحنه وتصحيح المسار والعودة إلى النتائج الإيجابية بدءا من مباراة المقاصة المقبلة.

من ناحية أخرى، حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى على تكريم أبطال النادى الذين حققوا إنجازات مميزة خلال الفترة الماضية في الألعاب المختلفة مثل السباحة والكونغ فو والتايكوندو، وأشاد رئيس النادى وأعضاء المجلس بالنجاح الكبير لهؤلاء الأبطال.

وأكد محمد مصيلحى فى تصريحات صحفية أنه سيتم تقديم المزيد من الدعم والمساندة لأبطال زعيم الثغر للمحافظة على هذا المستوى الرائع وتحقيق المزيد من الإنجازات لقلعة زعيم الثغر.

وحقق عمر الكسار سباح نادى الاتحاد السكندرى المركز الأول وحصل على الميدالية الذهبية فى سباق 200 متر مانو وسباق 100 متر مانو،والمركز الثانى والميدالية الفضية في سباق 50 متر مانو.

كما حقق عمر الماس سباح نادى الاتحاد السكندرى المركز الثانى وحصل على الميدالية الفضية فى سباق 800 متر مانو وفازت سباحة نادى الاتحاد السكندرى دارين فراس بالمركز الثانى فى ثلاث سباقات و حصلت على ثلاث ميداليات فضية فى سباقات "50 _ 100 _ 400" متر مانو.

وفاز اللاعب جمعة رجب و اللاعبة إسراء رجب أبطال الكونغ فو بنادى الاتحاد السكندرى بالميدالية الذهبية خلال تمثليهم المنتخب القومى المصرى فى بطولة كأس أفريقيا الثالثة ساندًا عموم التى أقيمت بدولة الجزائر.

كما فازت بطلة التايكوندو بنادى الاتحاد السكندرى ومنتخب مصر آية محمد بالميدالية الفضية مع منتخب مصر في بطولة النمسا المفتوحة للتايكوندو.