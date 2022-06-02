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القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 2 / 6 / 2022 شهدت العديد من الأخبار والأحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي الذي نرصدها في سياق التقرير التالي:

الأهلى يستعين بـ"الشباب والدكة" لحسم صفقة هداف إنبى

كثّف مسئولو النادي الأهلي محاولات حسم أكثر من صفقة قوية للنادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لاسيما بعد خسارة الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا مؤخراً أمام اداد المغربى وتأكد الجميع فى النادى حاجة الفريق لصفقات قوية تُصحح الأخطاء الفنية فى الفريق.

جلسات مكثفة بالأهلى لحسم ملف المعارين والصفقات الجديدة