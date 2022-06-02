شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 2 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 2 / 6 / 2022 شهدت العديد من الاخبار والأحداث الهامة التى نرصدها يف سياق التقرير التالي:

الجزيرى يفاضل بين عرض إماراتى وآخر سعودى للرحيل فى الصيف

يفاضل التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك بين عرضين أحدهما من الدورى الإماراتى والآخر من الدورى السعودى لاختيار النادى الأنسب للانتقال له فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل رغبة اللاعب فى خوض تجربة احترافية جديدة خارج الزمالك. جدد أنس أسامة لاعب نادى الزمالك لكرة السلة، عقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين، ليغلق الباب أمام رحيله عن النادى ، ووقع أنس أسامة على عقد التجديد لمدة موسمين، خلال تواجد مرتضى منصور، وأحمد مرتضى منصور، ليغلق باب الرحيل الذى كان قريبا من الانضمام للاتحاد السكندرى.

لاعبة طائرة الأهلي بعد الانتقال للزمالك: هذه الخطوة هى أصعب قرار فى حياتي

علقت مريم متولي لاعبة طائرة الأهلي والمنتقلة حديثا إلى غريمه الزمالك، بعد المماطلة في تجديد عقدها مع القلعة الحمراء، حيث انضمت لصفوف الغريم الأبيض مع ثلاثة لاعبات أخريات.

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، خوض مباراة ودية يوم الإثنين المُقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء ، في إطار الاستعداد لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.