شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الثالثة.. الزمالك يعلن التعاقد مع لاعبة طائرة الأهلى مريم متولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، على توقيع النجمة مريم متولى لاعبة الأهلي ومنتخب مصر السابقة في الكرة الطائرة، لتنضم رسميا إلى صفوف فريق الطائرة بالقلعة البيضاء.

وقامت متولى بتوقيع العقود في حضور المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، وأحمد مرتضي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

وتعد مريم متولى من أبرز نجمات اللعبة، حيث شاركت في العديد من البطولات على المستوى المحلى والدولي، بالإضافة إلى حصدها العديد من الألقاب والجوائز كونها من أفضل اللاعبات في مركزها داخل مصر.

وكان الزمالك قد أعلن التعاقد مع دانا شوقي ومايا ممدوح لاعبيت طائرة الأهلى السابقتين .