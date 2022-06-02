شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر فتح باب القيد لتسجيل أنس أسامة في صفوف السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولي نادى الزمالك فتح باب القيد للانتقالات الصيفية ، والتي لم يتحدد موعدها حتى الان من جانب مسئولي اتحاد اللعبة ، لتسجيل أنس أسامة في صفوف الفريق .

جدد أنس أسامة لاعب نادى الزمالك لكرة السلة، عقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين، ليغلق الباب أمام رحيله عن النادى.

ووقع أنس أسامة على عقد التجديد لمدة موسمين، خلال تواجد مرتضى منصور، وأحمد مرتضى منصور، ليغلق باب الرحيل الذى كان قريبا من الانضمام للاتحاد السكندرى.

وخرج أحمد مرعى المدير الفني الجديد للزمالك والسابق للاتحاد ، ليكشف أن انس أسامة أصبح بعيد عن الزمالك و أقرب للاتحاد السكندرى ، حيث قال أنه عقد جلسة مع أنس أسامة أول أمس الثلاثاء للحديث معه عن تجديد عقده"، مضيفا: "أنا غير قادر على فهم توجه اللاعب في الفترة القادمة، أكدت له رغبتي أنا والإدارة في الاستمرار، ولكنني شعرت من حديثه بأن مفاوضات أنس مع الاتحاد السكندري متقدمة جدًا".