شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمأن على محمد الشناوي بعد إصابته بـ كورنا في معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو النادي الأهلي إتصالات بالدولي محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي للإطمئنان عليه بعد إصابته بفيروس كورنا خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الحالي الذي يستعد لمواجهة غينيا الأحد المقبل في تصفيات أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وأعلن منتخب مصر خضوع محمد الشناوي لمسحة طبية فور وصوله أمس الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ أمس.

وأجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحتين جديدتين للحارس ، وجاءت نتائجها إيجابية أيضا ، و تم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال بحالة اللاعب ، ولم يشارك الشناوي في التدريبات.

وأعلن اتحاد الكرة عن طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا المقرر لها الأحد المقبل عبر شركة تذكرتي من خلال موقعها الإلكتروني www.tazkarti.com.

وحدد اتحاد الكرة أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ 500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيها ، ويسمح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة مصر وغينيا التى يستضيفها استاد القاهرة مساء الأحد المقبل.