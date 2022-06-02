محمد صلاح يشارك في مران المنتخب استعدادا لغينيا.. صور

القاهرة - سامية سيد -

انضم محمد صلاح قائد منتخب مصر، للمعسكر ظهر اليوم وخاض مرانه الأول مع الفريق تحت قيادة إيهاب جلال في إطار الاستعداد لمواجهة غينيا يوم 5 يونيو الجاري في الجولة الأولي بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وشارك في المران جميع اللاعبين باستثناء محمد الشناوي بعد إصابته بفيروس كورونا .

اشتمل مران المنتخب اليوم على أداء بعض التدريبات البدنية، ثم جلسة استشفاء في استاد الدفاع الجوي.

يواجه منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، منتخبى غينيا واثيوبيا المقرر لها يومى 5 و 9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 .

وتأكد ارتداء منتخب مصر القميص العادى له فى مباراتى غينيا واثيوبيا على أن يتم الكشف عن القميص الجديد فور وصوله من الشركة الراعية للملابس وهو ما لم يتحدد حتى الآن.

وضمت القائمة التى أعلنها إيهاب جلال كل من محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.