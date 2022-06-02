الصفقة الثانية .. رسميا الزمالك يعلن التعاقد مع لاعبة طائرة الأهلى مايا ممدوح

القاهرة - سامية سيد -

حصل نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، على توقيع النجمة مايا ممدوح لاعبة الأهلي ومنتخب مصر السابقة في الكرة الطائرة، لتنضم رسميا إلى صفوف فريق الطائرة بالقلعة البيضاء.

وقامت مايا بتوقيع العقود في حضور المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، وأحمد مرتضي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

وتعد مايا ممدوح من أبرز نجمات اللعبة، حيث شاركت في العديد من البطولات على المستوى المحلى والدولي، بالإضافة إلى حصدها العديد من الألقاب والجوائز كونها من أفضل اللاعبات في مركزها داخل مصر.