شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط تلغى موازين فى الأثقال والمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسكت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط المقرر أن تقام في مدينة وهران بالجزائر يوم 25 يونيو الجاري بإلغاء موازين 81 ك و فوق81 ك في منافسات رفع الأثقال ووزن 97 ك في المصارعة.

وكانت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط قد أعلنت عن إلغاء منافسات وزن 81 ك بسبب مشاركة 4 دول فقط وهم مصر وليبيا وتركيا والجزائر بينما طلب المشاركة في منافسات فوق 81 ك 3 دول فقط هي مصر وتركيا والجزائر وفي ووزن 97 ك في المصارعة طلب المشاركة 5 دول فقط وهم مصر وإسبانيا وإيطاليا وتركيا والجزائر ، وتنص لوائح دورة ألعاب البحر المتوسط أن أقل عدد للدول لاعتماد المنافسات يجب مشاركة 6 دول وإذا كان العدد أقل من 6 دول لا يتم إقامة المنافسات.

وأصدرت اللجنة المنظمة القرار بالإلغاء يوم 31 مايو بناء على مشاركة عدد أقل من الدول في الموازين المحدده.

وأرسلت اللجنة الأولمبية المصرية خطاب إلى اللجنة المنظمة بناء على طلب اتحاد رفع الأثقال المصري يوم 1 يونيو بطلب إقامة المنافسات في الأوزان الملغية في رفع الاثقال بالدول المشاركة فقط لضمان مشاركة اللاعبين والحفاظ عليهم أو تنظيم مسابقه ميزان فوق 71 ك ويشارك فيه جميع اللاعبين لضمان المشاركة في المنافسات.

وتلقت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم بتاريخ 2 يونيو خطاب من اللجنة المنظمة برفض المقترح والتمسك بالقرارات التي صدرت بإلغاء الموازين المحدده لنقص عدد الدول المشاركة عن 6 دول وفقا للائحة الدورة.