شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن التعاقد مع لاعبة طائرة الأهلى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، على توقيع النجمة دانا شوقي لاعبة الأهلي السابقة ومنتخب مصر ، لتنضم لصفوف فريق الطائرة بالقلعة البيضاء.

وقامت دانا بتوقيع العقود في حضور المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، وأحمد مرتضي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات .

وتعد دانا شوقي أبرز نجمات اللعبة، حيث شاركت في العديد من البطولات على المستوى المحلى والدولي، بالإضافة إلى حصدها العديد من الألقاب والجوائز كونها من أفضل اللاعبات في مركزها داخل مصر.