شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والمصري بالسلوم فى دور الـ32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلي القادمة هو يوم 12 يونيو الجاري حيث يلعب المارد الأحمر مع فريق المصري بالسلوم في منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر وستقام المباراة بإستاد الأهلي والسلام .

وتُعد مباراة الأهلي والمصري بالسلوم هي الأولى للمارد الأحمر بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا الأثنين الماضية بالسقوط أمام الوداد المغربي بملعب الأخير بثنائية نظيفة ، وتنطلق المباراة بين الأهلي والمصري بالسلوم يوم الأحد بعد المقبل المقبل الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة

وأوقعت قرعة بطولة بطولة كأس مصر، الأهلي في مواجهة فريق المصري بالسلوم فيما يواجه الزمالك فريق الداخلية ضمن منافسات الدور نفسه.

على صعيد متصل ، واصل مسئولو الأهلي جلساتهم الفترة الحالية من أجل الترتيب للفترة المقبلة على جميع الأصعدة الخاصة بفريق الكرة وما يتعلق بالمُعارين والصفقات الجديدة ضمن التحضير للموسم الجديد، من أجل حسم كل الملفات الخاصة بالفريق الكروي قبل نهاية الموسم الحالي.

ويناقش مسئولو الأهلي العديد من الملفات مثل موقف اللاعبين المعارين من العودة أو الاستمرار في الإعارة والصفقات الجديدة وكذلك اللاعبين الشباب المرشحين للخروج وإعارتهم إلى أندية محلية أو خارجية.

وطالبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بعودة أحمد ياسر ريان لصفوف الفريق الأحمر في الصيف المقبل، وعدم تجديد إعارته أو بيعه في الانتقالات المقبلة، بعد انتهاء إعارته إلى نادي ألتاي سبور التركي بنهاية الصيف الحالي.

وترغب لجنة التخطيط في تدعيم خط هجوم الأهلي، والذي عانى من تراجع أداء كل المهاجمين في الموسم الحالي سواء محمد شريف أو بيرسي تاو أو حسام حسن أو صلاح محسن، لاسيما وأن الأخير غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وترى لجنة التخطيط بالأهلي أن أحمد ريان لم يحصل على فرصة حقيقية مع الأهلي، وترغب في منحه الفرصة الكافية من أجل تقييمه بشكل جيد.