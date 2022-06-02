شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعة ناشئات اليد فى بطولة العالم بمقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم مراسم قرعة بطولة العالم للناشئات لكرة اليد والتى تستضيفها مقدونيا الشمالية فى الفترة من 30 يوليو الى 10 اغسطس 2022 و يشارك فى هذه النسخة 32 منتخبا و قد جاءت نتائج القرعة كما يلى :

المجموعة الاولى : منتخب مونينيجروا - منتخب السويد - منتخب الجزائر - منتخب ايسلندا.

المجموعة الثانية : منتخب ايران - منتخب مقدونيا الشمالية - منتخب اوزبكستان - منتخب السنغال.

المجموعة الثالثة : منتخب الدنمارك - منتخب البرتغال - منتخب النمسا - منتخب جزر فارو.

المجموعة الرابعة : منتخب كرواتيا - منتخب كازاخستان - منتخب مصر - منتخب الهند.

المجموعة الخامسة : منتخب رومانيا - منتخب هولندا - منتخب غينيا - منتخب سلوفينيا.

المجموعة السادسة : منتخب المانيا - منتخب سويسرا - منتخب سلوفاكيا - منتخب كوريا.

المجموعة السابعة : منتخب النرويج - منتخب جمهورية التشيك - منتخب البرازيل - منتخب اوروجواى.

المجموعة الثامنة : منتخب المجر - منتخب فرنسا - منتخب الارجنتين - منتخب اسبانيا.

الجدير بالذكر ان منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 تأهل لبطولة العالم بمقدونيا الشمالية بعد التتويج بلقب بطولة افريقيا فى نسختها ال17 للناشئات لكرة اليد والتى اقيمت فى غينيا فى الفترة من 26 فبراير الى 6 مارس 2022 و تأهل الفريق الوطنى المصرى لبطولة العالم للناشئات لكرة اليد المقرر اقامتها فى مقدونيا فى الفترة من 30 يوليو الى 10 اغسطس 2022.

يضم الجهاز الفنى و الادارى و الطبى للمنتخب الوطنى للناشئات :

محمد فرغلى مدير فنى و كابتن شريف الشامى مدرب عام و ابو بكر صلاح مدرب حراس المرمى و حفنى عبد المقصود تايجر مدرب احمال و الكابتن محمد سليمان محلل فنى الفريق و الكابتن شيرين منصور مدير ادارى الفريق و الدكتورة زينب باشا اخصائية العلاج الطبيعى.