شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يغادر إلى السعودية الأحد لمواجهة اتحاد جدة وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أتمت إدارة نادي بيراميدز، الاتفاق بشكل رسمي مع نادي الاتحاد السعودي بشأن إقامة مباراة ودية تجمع بين الفريقين في مدينة جدة السعودية يوم الاثنين المقبل، في إطار استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وفي أولى لقاءات الفريق الودية خلال فترة التوقف.

وتقرر أن تغادر بعثة نادي بيراميدز فجر الأحد، القاهرة في طريقها إلى مدينة جدة على أن تخوض اللقاء الودي الهام في اليوم التالي بملعب نادي الاتحاد.

وتأتي المباراة الودية في إطار استعدادات بيراميدز لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز وبطولتي كأس مصر، حيث يستأنف الفريق مواجهاته بلقاء إيسترن كومباني في الدوري والمحدد له يوم 22 يونيو الجاري بملعب الدفاع الجوي.