شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يواصل البرنامج التأهيلي بالأهلي غداً بعد انتهاء إجازة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الدولي المغربي بدر بانون مدافع الأهلى خوض برنامجه التأهيلي غداً بعد إنتهاء أجازته في المغرب ، حسب الاتفاق الذي تم بينه وبين الجهاز الفني للفريق عقب مباراة الوداد الأخيرة في المغرب بنهائي أفريقيا.

وحصل بانون على إذن من الجهاز الفني بالأهلي للبقاء في المغرب 48 ساعة قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية رفقة فريقه ضمن الاستعداد لخوض مباريات كأس مصر والدوري المصري.

وعادت بعثة الأهلي للقاهرة صباح الثلاثاء الماضي قادماً من المغرب لكن بانون تخلّف عن العودة مع البعثة وإستمر في المغرب بعد الإتفاق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالإنتظام في برنامجه التأهيلي غداً.

ويعود الأهلي إلى التدريبات مساء غداً ، الجمعة، بعد راحة 3 أيام حصل عليها الفريق عقب العودة من المغربي وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا ، ويتدرب الأهلي غداً ليبدأ الاستعداد لمباراة المصرب السلوم يوم 12 يونيو الجاري بإستاد الأهلي والسلام في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني في تجهيز بدر بانون للمشاركة في المباريات بعد فترة غياب طويلة استمرت أكثر من 5 شهور، بسب شكواه من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، لاسيما بعدما غاب عن صفوف فريقه منذ آخر مباراة خاضها مع الأهلي في السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي في ديسمبر الماضي.

ويخوض بانون تدريبات تأهيلية في الوقت الحالي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي، قبل الانتهاء منه والمشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية لفريقه في منتصف يونيو الجاري أو بنهاية الشهر الحالي على أقصى تقدير بعدما قطع شوطا كبيرا من برنامجه التأهيلي.

وحرص بانون على مواصلة برنامجه التأهيلي على هامش تواجده مع بعثة الأهلي في المغرب قبل خوض مباراته ضد الوداد المغربي وسيواصل اللاعب البرنامج التأهيلي إبتداءاً من الغد.