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صعود الحدود و هبوط دمنهور و الرجاء بمجموعة بحرى فى المظاليم

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القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الجولة 30 والأخيرة من مجموعه بحري في دوري القسم الثاني حيث حسم فريق حرس الحدود الصدارة و الصعود الى دورى الأضواء و الشهرة الموسم المقبل برصيد 60 نقطة وهبطت أندية الرجاء وألعاب دمنهور والصيد بالمحلة والزرقا الي دوري القسم الثالث.

وجاءت نتائج الجولة كالتالى :

نادي المجد السكندري   1  –  0  نادي الصيد بالمحلة

نادي الرجاء   0 -  7   نادي سبورتنج

نادي المصري بالسلوم   0 -  0    نادي حرس الحدود

نادي دكرنس    3  - 1  نادي كفر الشيخ

نادي بايونيرز   1 -  1  نادي المنصورة

نادي الزرقا   3 -  5   نادي أبوقير للأسمدة

النادي الأوليمبي   1  -   0   نادي ألعاب دمنهور

نادي بلدية المحلة    2  -   0   نادي الحمام

 

وجاء ترتيب مجموعه بحري كالتالي:  

1          حرس الحدود        60        نقطه

2          دكرنس               56        نقطه

3          الأوليمبي             54        نقطه

4          أبو قير للأسمدة      51        نقطه

5          بلدية المحلة          51        نقطه

6          المجد السكندري     47        نقطه

7          كفر الشيخ‏            45        نقطه

8          سبورتنج              43        نقطه

9          المصرى بالسلوم      43        نقطه

10        بايونيرز               40        نقطه

11        المنصورة            39        نقطه

12        الحمام                 35        نقطه

13        ألعاب دمنهور‏       28        نقطه

14        الزرقا                 22        نقطه

15        الصيد بالمحلة       17        نقطه

16        الرجاء               5          نقاط

 

 

 

 

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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