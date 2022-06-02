شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الحدود و هبوط دمنهور و الرجاء بمجموعة بحرى فى المظاليم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الجولة 30 والأخيرة من مجموعه بحري في دوري القسم الثاني حيث حسم فريق حرس الحدود الصدارة و الصعود الى دورى الأضواء و الشهرة الموسم المقبل برصيد 60 نقطة وهبطت أندية الرجاء وألعاب دمنهور والصيد بالمحلة والزرقا الي دوري القسم الثالث.
وجاءت نتائج الجولة كالتالى :
نادي المجد السكندري 1 – 0 نادي الصيد بالمحلة
نادي الرجاء 0 - 7 نادي سبورتنج
نادي المصري بالسلوم 0 - 0 نادي حرس الحدود
نادي دكرنس 3 - 1 نادي كفر الشيخ
نادي بايونيرز 1 - 1 نادي المنصورة
نادي الزرقا 3 - 5 نادي أبوقير للأسمدة
النادي الأوليمبي 1 - 0 نادي ألعاب دمنهور
نادي بلدية المحلة 2 - 0 نادي الحمام
وجاء ترتيب مجموعه بحري كالتالي:
1 حرس الحدود 60 نقطه
2 دكرنس 56 نقطه
3 الأوليمبي 54 نقطه
4 أبو قير للأسمدة 51 نقطه
5 بلدية المحلة 51 نقطه
6 المجد السكندري 47 نقطه
7 كفر الشيخ 45 نقطه
8 سبورتنج 43 نقطه
9 المصرى بالسلوم 43 نقطه
10 بايونيرز 40 نقطه
11 المنصورة 39 نقطه
12 الحمام 35 نقطه
13 ألعاب دمنهور 28 نقطه
14 الزرقا 22 نقطه
15 الصيد بالمحلة 17 نقطه
16 الرجاء 5 نقاط