شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الحدود و هبوط دمنهور و الرجاء بمجموعة بحرى فى المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الجولة 30 والأخيرة من مجموعه بحري في دوري القسم الثاني حيث حسم فريق حرس الحدود الصدارة و الصعود الى دورى الأضواء و الشهرة الموسم المقبل برصيد 60 نقطة وهبطت أندية الرجاء وألعاب دمنهور والصيد بالمحلة والزرقا الي دوري القسم الثالث. وجاءت نتائج الجولة كالتالى : نادي المجد السكندري 1 – 0 نادي الصيد بالمحلة نادي الرجاء 0 - 7 نادي سبورتنج نادي المصري بالسلوم 0 - 0 نادي حرس الحدود نادي دكرنس 3 - 1 نادي كفر الشيخ نادي بايونيرز 1 - 1 نادي المنصورة نادي الزرقا 3 - 5 نادي أبوقير للأسمدة النادي الأوليمبي 1 - 0 نادي ألعاب دمنهور نادي بلدية المحلة 2 - 0 نادي الحمام وجاء ترتيب مجموعه بحري كالتالي: وجاء ترتيب مجموعه بحري كالتالي: 1 حرس الحدود 60 نقطه 2 دكرنس 56 نقطه 3 الأوليمبي 54 نقطه 4 أبو قير للأسمدة 51 نقطه 5 بلدية المحلة 51 نقطه 6 المجد السكندري 47 نقطه 7 كفر الشيخ‏ 45 نقطه 8 سبورتنج 43 نقطه 9 المصرى بالسلوم 43 نقطه 10 بايونيرز 40 نقطه 11 المنصورة 39 نقطه 12 الحمام 35 نقطه 13 ألعاب دمنهور‏ 28 نقطه 14 الزرقا 22 نقطه 15 الصيد بالمحلة 17 نقطه 16 الرجاء 5 نقاط