شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ، إلى المباراة النهائية ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، وذلك بعد تغلبها في مباراة الدور نصف النهائي على منافستها نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة رقم 14 عالميا.

وفازت نوران جوهر بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 65 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 13-11, 4-11, 11-1.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر يونيو الجاري، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الثالث على التوالي منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضي.

وأنهت نوران سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتي امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.

واستقرت نور الشربيني في المركز الثاني بالتصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفى المركز الثامن جاءت سلمى هاني، وتقدمت روان العربي مركزا لتحتل التصنيف السابع.

فيما تقدمت البطلة نور الطيب لاعبة هليوبوليس 10 مراكز دفعة واحدة لتحتل التصنيف رقم 14 ، وذلك بعد تأهلها لنصف نهائي بطولة العالم النسخة الماضية، حيث تطمح البطلة المصرية إلى استعادة مركزها السابق في التصنيف الثالث عالميا.