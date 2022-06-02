شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم أفريقيا ( كوت ديفوار 2023) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لخوض مباراة غينيا الأحد المقبل بإستاد القاهرة الدولي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية " كوت ديفوار 2023” وهي المباراة الإولى للمدرب الوطني إيهاب جلال عقب توليه المئولية خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش .

وطرح اتحاد الكرة اليوم الخميس ، تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا للبيع أمام الجماهير عبر موقع شركة تذكرتي ، وتحددت أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ 500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيه.

ويسمح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة مصر وغينيا التى يستضيفها استاد القاهرة مساء الأحد .

ويواجه منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، منتخبى غينيا واثيوبيا المقرر لها يومى 5 و 9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بالقميص الجديد للفراعنة.

وتأكد ارتداء منتخب مصر القميص العادى له فى مباراتى غينيا واثيوبيا على أن يتم الكشف عن القميص الجديد فور وصوله من الشركة الراعية للملابس وهو ما لم يتحدد حتى الآن.

ويلعب الفراعنة بعد ذلك مباراة ودية مع كوريا الجنوبية في سول عاصمة كوريا يوم 14 يونيو بختام المعسكر ، وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية والمكونة من 28 لاعبا لمعسكر يونيو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبو جبل (الزمالك) - محمد صبحي (فاركو) - محمود جاد (إنبي).

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - محمود علاء (الزمالك) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - كريم حافظ (مالاتيا سبور).

الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - أحمد حمدي (مونتريال الكندي) - مهند لاشين (طلائع الجيش) - حمدي فتحي (الأهلي) - عمرو السولية (الأهلي) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (باشاك شهير التركي) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - عمر مرموش (شتوتجارت الألماني) - أحمد عاطف (فيوتشر) - مصطفى محمد (جالاتاسراي التركي) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا).