شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتش عن ظهير أيمن في قطاع الناشئين .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك من جهازه المعاون وتحديد أسامة نبيه المدرب العام للفريق والمدير الفني لفريق الأمل البحث عن ظهير أيمن في قطاع الناشئين يتم الإعتماد عليه بالفريق الأول نظرا للحاجة الماسة للاعب جديد بجانب الثنائى حازم إمام والتونسى حمزة المثلوثى .

ويرفض فيريرا الإعتماد على حمزة المثلوثى بشكل أساسى مؤكدا أنه لاعب ليس على المستوى المأمول ، بينما يعانى حازم إمام من إصابات عديدة تصعب عليه استكمال أي مباراة لنهايتها وهو ما ينذر بأزمة .

ويشرك فيريرا في بعض المباريات محمد عبد الغنى مدافع الفريق في هذا المركز لسد الثغرة في الجانب الأيمن لحين فتح باب القيد الصيفى عقب نهاية الموسم الحالي من أجل التعاقد مع لاعبين جدد .

من ناحية أخرى قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، بتصعيد علي ياسر مهاجم فريق زمالك 2003، للمشاركة في مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

ويتواجد علي ياسر ضمن فريق الأمل بالنادي ، والذي تم تكوينه مؤخرا للاستعانة بعناصره مع الفريق الأول في الفترة المقبلة.

ويشارك في تدريبات الفريق الأول منذ أمس الأربعاء بعض لاعبي فريق الأمل ، وهم: يوسف أسامة نبيه وحسام عبدالمجيد ومحمد حسام “بيسو” ومحمد خضري وأحمد رفاعي ومحمد طارق بجانب الثنائي سيف جعفر وسيد عبدالله نيمار ، لتعويض غياب اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخب الوطني ومنتخب تونس.