شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ غدا الاستعداد لمواجهة المصري بالسلوم فى الكأس بعد راحة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى التدريبات مساء غدا الجمعة، بعد راحة 3 أيام حصل عليها الفريق عقب العودة من المغربي وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا ، وعاد الأهلي للقاهرة صباح يوم الثلاثاء الماضي قادماً من المغرب بعد الخسارة من الوداد المغربي بثنائية نظيفة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتدرب الأهلي غداً ليبدأ الاستعداد لمباراة المصري بالسلوم يوم 12 يونيو الجاري بإستاد الأهلي والسلام في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

على صعيد متصل ، كثّف مسئولو الأهلي محاولات حسم أكثر من صفقة قوية للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لاسيما بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا وتأكد الجميع فى النادى حاجة الفريق لصفقات قوية تُصحح الأخطاء الفنية فى الفريق.

في هذا الشأن ، علم ”الخليج 365” أن الأهلي كثّف إتصالاته مع مسئولو إنبي لضم النيجيري جون إيبوكا لاعب الفريق البترولي خلال الصيف المقبل ، وفتح أكثر من مسئول في القلعة الحمراء خطوط إتصالات مع إنبي لحسم الصفقة ومنهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي والذي تحدث مع حلمي طولان المدير الفني لإنبي عن هذه الصفقة مُستغلاً العلاقة التي تربطهما منذ سنوات طويلة .

وينوي الأهلي إستغلال أكثر من لاعب لا يشارك مع الأهلي بشكل أساسي سواء من الشباب أو اللاعبين الكبار من أجل حسم الصفقة ، حيث عرض مسئولو الأهلي على إنبي ضم زياد طارق ومحمد نصير ومعهما أي لاعب أخر لا يشارك مع الفريق مثل حسام حسن أو صلاح محسن أو ميكيسوني ، ويترقب الأهلي الفترة الحالية رد إنبي لحسم الصفقة التى يراها كثيرون في القلعة الحمراء هامة لتدعيم الهجوم في ظل تراجع مستوى محمد شريف وحسام حسن صلاح محسن.