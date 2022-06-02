الامارات | ميلان الإيطالي في حفل زفاف مصري.. والعريس "زلاتان" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان الإيطالي في حفل زفاف مصري.. والعريس "زلاتان" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الحساب الرسمي لنادي ميلان الإيطالي باللغة العربية عبر "تويتر" فيديو لمشجع مصري نظم حفل زفافه بطريقة مبتكرة جمع فيها فرحته وأصدقائه باحتفالية كبرى مستمدة من احتفالات أنصار "الروسونيري" بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال ميلان على حسابه: "عشق الروسونيري شيء مختلف تماما"، مرفقا التغريدة بقلبين أحمر وأسود، مضيفا: "حفل زفاف ميلاني خالص لأحد مشجعينا الرائعين في مصر"، مع رمز بعيون قلب.

وتظهر في الفيديو مجموعة من الشباب (أصدقاء العريس)، يدخلون عبر ممر على وقع موسيقى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع روسيا اليوم أن العريس هو أحد أعضاء رابطة مشجعي ميلان في مصر، يرتدي سترة حمراء وقميصا أبيض وبنطلون أسود، وهي ألوان فريق ميلان، وبيده "سيجار"، على طريقة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، التي ظهر بها أثناء تتويج الفريق باللقب.

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