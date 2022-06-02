شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية تعاون لخدمة رياضة الدراجات الهوائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجال رياضة الدراجات ونشرها بين الطالبات مع توفير المدربات وعقد دورات للطالبات ومنح الشهادات بعد التدريب، إضافة إلى عقد ورش عمل مشتركة ودورات تدريبية بما يحقق النتائج المثمرة، وإتاحة الفرصة لطالبات الجامعة لإتقان ممارستهن و تطوير تفاعلهن بشكل احترافي عبر التدريبات المتخصصة.يذكر أن هذه الاتفاقية تنطلق من حرص الطرفين للقيام بتطوير وتفعيل رياضات الدراجات المتنوعة للطالبات، وإتاحة الفرصة لهن لاحترافها والمشاركة في المحافل والبطولات المحلية والإقليمية تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
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