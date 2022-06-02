كويفا مستمر مع الفتح.. ومساع لتجديد عقده

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وقال «إن اللاعب يتواجد حاليا في معسكر منتخب بلاده وسيعود فور انتهاء مهمته لإكمال الموسم الجاري مع الفريق، الذي نسعى من خلال الجولتين الأخيرتين لتحسين مركز الفريق بسلم ترتيب الدوري، وتعويض التعثرات التي حصلت للفريق هذا الموسم»، مضيفا أن هناك رغبة من الطرفين لتمديد العقد مع الفريق لفترة إضافية نظير الإمكانات الفنية والتأثير الذي أضافه للفريق منذ انضمامه في يناير2021.من جهة ثانية طالبت إدارة الفتح اللاعبين بمواصلة الانتصارات وتحسين مركز الفريق في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عقب فوز الفريق العريض على ضمك في الجولة 28.
من جهة أخرى يعاود الفريق الأول لكرة القدم، تدريباته الثلاثاء المقبل استعدادا لمواجهة الهلال عقب الإجازة التي منحها مدرب الفريق اليوناني جورجوس دونيس بعد تحقيقهم الانتصار على ضمك، حيث من المنتظر أن يخوض الفريق لقاءا وديا أمام فريق الشباب خلال فترة التوقف الحالية التي يشهدها الدوري نظير معسكر المنتخب السعودي بإسبانيا، وقبل عودة اللاعبين الأجانب من مهمتهم مع منتخبات بلادهم.
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