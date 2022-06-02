شكرا لقرائتكم خبر بعد بداية متواضعة: الكلاسيكو يدخل ميشيل قلوب الهلاليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انقسم الجمهور الهلالي حول صفقة البرازيلي ميشيل ديلغادو حين إعلان الفريق الأزرق عن التعاقد معه قادما من الدوري البرازيلي، وتحديدا من فلامنغو، ففريق اعتبرها صفقة رائعة نظير المهارة الفردية العالية التي يمتلكها اللاعب وعشقه لممارسة كرة القدم بينما الفريق الآخر اعتبر أنه لاعب استعراضي فقط ولا يفيد المجموعة والأداء العام للفريق، كما أن الهلال لا يحتاج مركزه وأدواره التي يقوم بها أفضل لاعب سعودي سالم الدوسري.

وقد شكلت البداية صدمه قوية لمناصريه ومؤيدي قدومه، حيث عانى ابن الـ26 عاما من صعوبات عديدة أبرزها عدم التأقلم مما جعل مستواه يتأثر ولكن مع عديد المشاركات وتحديدا في لقاء الكلاسيكو أخذ ميشيل ثقة مدربه دياز وأخذ إعجاب المدرج الأزرق بالكامل بعد أن عمل كل شيء في الملعب وسجل هدفين كفلت للهلال تقليص الفارق لـ3 نقاط وضغط على الاتحاد وزاد ذلك في لقاء أبها بعد أن شكل جبهة هجومية وعوض غياب سالم الدوسري ليخطف مع فريقه الصدارة ويشعل المنافسة في الدوري ويصبح ميشيل الورقة التي يطالب بها المدرج الأزرق.

وتنتظر الجماهير الهلالية من هذا النجم أن يسهم في جلب الدوري وتعويض خسارة الكأس

فهل يستطيع مع زملائه تحقيق ذلك أم أن الفتح والفيصلي سيوقفان أفراحهم ويغيرون البوصلة كما فعل فارس الشمال الطائي وحولها من الساحل الغربي للعاصمة الرياض، ويعيدون اللقب باتجاه عروس البحر الأحمر للأصفر الاتحادي.