شركة تختار أجانب النصر من 271 دولة

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وتسهم في اختصار عملية البحث عن اللاعبين في المراكز التي يحتاجها المدربون في وقت وجيز.وأكد رئيس الشركة فوتونا سيتارد أن المنصة ستوفر أعلى درجات تقيم اللاعبين في وقت قياسي، كما أنها تمتلك فريقا يستطيع تحليل الأداء الفني للاعبين على المستوى الفردي والفريق بشكل جماعي على مدار الأسبوع.
وكان نادي النصر دشن منصة ذكية لتدريب وتطوير كرة القدم في مايو 2020، والتي تسهل العملية التدريبية للمدربين واللاعبين وكذلك الإداريون للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
وتعتبر المنصة واحدة من أفضل منصات الذكاء الاصطناعي في عالم كرة القدم، وتم تغييرها لتتوافق مع متطلبات نادي النصر، إذ تتوفر فيها مجموعة مختلفة من الحلول الفنية والرياضية التي تجاري المتغيرات التكنولوجية في عالم كرة القدم.
وتسهم المنصة في الارتقاء بمستويات اللاعبين من النواحي البدنية والتكتيكية، كما ستحاول التخفيف من نسب الإصابات في صفوف الفريق، وذلك من خلال طاقم فني مختص بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، يتبع الجهاز الفني للفريق الكروي الأول.
ويقوم فريق الذكاء الاصطناعي بتزويد المدير الفني للفريق الأول بالبيانات التحليلية للأنشطة التكتيكية الخاصة بالمباريات وتحديد مواطن القوة والضعف في خطوط الفريق.
يشار إلى النصر خرج خالي الوفاض هذا الموسم بعد أن فقد المنافسة على بطولة الدوري التي يتنافس فيها فريقا الهلال والاتحاد كما أنه خرج في دور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين من أمام نده الهلال.
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