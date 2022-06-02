شكرا لقرائتكم خبر 3 فرق سعودية في صراع للتعاقد مع رامون سايس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من منطلق أن الدفاع يجلب البطولات كما أشار له السير أليكس فيرجسون، فإن فرق الدوري السعودي للمحترفين، وتحديدا الأهلي والهلال والنصر والشباب، تبحث عن تقوية هذا الخط في الموسم القادم، والذي شكل لمعظمها صداعا وأفقدها المنافسة في عديد المناسبات.

وفي ظل انتهاء عقد النجم المغربي رامون سايس صاحب الـ32 عاما وأحد اللاعبين المميزين في البريمرليج مع ولفرهامبتون الإنجليزي هذه الأيام بعد أن قضى مع الفريق نحو 6 مواسم اعتبرها مسيرو النادي الإنجليزي بالناجحة من خلال الأداء والمستوى العام الذي قدمه رامون من دوري الدرجة الثانية والمساهمة في تأهل فريقه للدوري الممتاز عام 2018 م، فإن أنظار الأندية السعودية ستكون منصبة في هذا الصيف على التعاقد مع النجم المغربي وسيكون الصراع على أشده بين الرباعي الأهلي والهلال والنصر والشباب لكسب خدماته برغم وجود العديد من العقبات أبرزها رغبة أندية أوروبية في الاستفادة من خدمات سايس كما أن وضع الهلال الضبابي في إمكانية نجاح الاستئناف حول إيقافه من التعاقدات على أثر قضية كنو سيكون عائقا آخر للهلال وكذلك عدم تحديد موقف المدافع الكوري من البقاء أو الرحيل والذي سيتحدد خلال الفترة القادمة والذي يعد من أفضل مدافعي الدوري وأحد أوراق الهلال الأساسية في تحقيق منجزاته.

في حين الأهلي المحتاج الأكبر للاعب كبير في خط الدفاع بعد التجارب الفاشلة للاعبين مغمورين وغير معروفين وبرغم ظهور شائعات حول رغبة الفريق الأخضر الكبيرة في التعاقد مع النجم المغربي سيكون هناك عقبات عديدة أولها خطورة موقف الفريق الحالي وعدم نجاح إدارته بالاختيارات المناسبة كما أن الأمور المادية غير مشجعة في الشارع الأهلاوي، ولعل النصر سيكون الأكثر اندفاعا نحو اللاعب في ظل عدم القناعة بالمدافع الأرجنتيني موري والذي ستلغي الإدارة الصفراء عقده ويبحث النصر عن مدافع بإمكانيات رامون لإيقاف الأخطاء المتكررة والتي أخرجته من البطولة القارية والمنافسة في الدوري والكأس على يد منافسه التقليدي الهلال.

فيما الليث الشبابي فقد عوض رحيل شراحيلي بسعيد الربيعي وفي حال إلغاء عقد البرازيلي سانتوس القادم من التعاون سيكون سايس خيارا مناسبا.

يذكر أن رومان كان قد انضم لوولفرهامبتون في صيف 2016 قادما من الدوري الفرنسي.

وشارك المغربي مع الفريق في 206 مباريات في مختلف البطولات، سجل خلالها 15 هدفا، وصنع ثلاثة آخرين.

مسيرة رامون سايس الاحترافية:

