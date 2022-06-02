3 فرق سعودية في صراع للتعاقد مع رامون سايس

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وفي ظل انتهاء عقد النجم المغربي رامون سايس صاحب الـ32 عاما وأحد اللاعبين المميزين في البريمرليج مع ولفرهامبتون الإنجليزي هذه الأيام بعد أن قضى مع الفريق نحو 6 مواسم اعتبرها مسيرو النادي الإنجليزي بالناجحة من خلال الأداء والمستوى العام الذي قدمه رامون من دوري الدرجة الثانية والمساهمة في تأهل فريقه للدوري الممتاز عام 2018 م، فإن أنظار الأندية السعودية ستكون منصبة في هذا الصيف على التعاقد مع النجم المغربي وسيكون الصراع على أشده بين الرباعي الأهلي والهلال والنصر والشباب لكسب خدماته برغم وجود العديد من العقبات أبرزها رغبة أندية أوروبية في الاستفادة من خدمات سايس كما أن وضع الهلال الضبابي في إمكانية نجاح الاستئناف حول إيقافه من التعاقدات على أثر قضية كنو سيكون عائقا آخر للهلال وكذلك عدم تحديد موقف المدافع الكوري من البقاء أو الرحيل والذي سيتحدد خلال الفترة القادمة والذي يعد من أفضل مدافعي الدوري وأحد أوراق الهلال الأساسية في تحقيق منجزاته.في حين الأهلي المحتاج الأكبر للاعب كبير في خط الدفاع بعد التجارب الفاشلة للاعبين مغمورين وغير معروفين وبرغم ظهور شائعات حول رغبة الفريق الأخضر الكبيرة في التعاقد مع النجم المغربي سيكون هناك عقبات عديدة أولها خطورة موقف الفريق الحالي وعدم نجاح إدارته بالاختيارات المناسبة كما أن الأمور المادية غير مشجعة في الشارع الأهلاوي، ولعل النصر سيكون الأكثر اندفاعا نحو اللاعب في ظل عدم القناعة بالمدافع الأرجنتيني موري والذي ستلغي الإدارة الصفراء عقده ويبحث النصر عن مدافع بإمكانيات رامون لإيقاف الأخطاء المتكررة والتي أخرجته من البطولة القارية والمنافسة في الدوري والكأس على يد منافسه التقليدي الهلال.
فيما الليث الشبابي فقد عوض رحيل شراحيلي بسعيد الربيعي وفي حال إلغاء عقد البرازيلي سانتوس القادم من التعاون سيكون سايس خيارا مناسبا.
يذكر أن رومان كان قد انضم لوولفرهامبتون في صيف 2016 قادما من الدوري الفرنسي.
وشارك المغربي مع الفريق في 206 مباريات في مختلف البطولات، سجل خلالها 15 هدفا، وصنع ثلاثة آخرين.
مسيرة رامون سايس الاحترافية:
- بدأ رامون سايس مسيرته بنادي أولمبيك فالانس خلال موسم 2010-2011 بدوري الدرجة الخامسة الفرنسي.
- انضم لنادي كليرمونت فوت الرديف سنة 2011.
- وقع أول عقد احترافي في سنة 2012.
- انتقل إلى نادي لوهافر الممارس بالدوري الفرنسي الدرجة الثانية عام 2013.
- انتقل سنة 2015 إلى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى ليوقع مع فريق أنجيه في 3 يوليو 2015.
- انتقل لنادي ولفرهامبتن بأربعة ملايين يورو لعقد مدته أربع سنوات ليمارس بدوري البطولة الإنجليزية.
- لعب أول مباراة له يوم 17 شتنبر 2016 ضد نيوكاسل يونايتد قبل ان يحققوا الصعود للدوري الانجليزي الممتاز الموسم التالي.
- في موسم 2018-2019 شارك اللاعب في 19 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز.
- في الموسم الحالي لعب معظم مباريات النادي بالدوري كما شارك ضمن مباريات الدوري الأوروبي لأول مرة في مسيرته.
- استدعى رشيد الطاوسي مدرب المنتخب الوطني المغرب رامون سايس لأول مرة في نوفمبر 2012، ليشارك بمباراة ودية بين المنتخب المغربي والمنتخب التوجولي.
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