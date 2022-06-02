ريال مدريد يضم الألماني روديجر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أمس الخميس ضم الألماني الدولي أنطونيو روديجر من نادي تشيلسي الإنجليزي الذي أمضى فيه اللاعب خمسة أعوام.

وأوضح النادي الملكي الإسباني الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام أن روديجر(29 عاما) وقع عقدا لمدة أربعة أعوام.

ومن المنتظر أن يتم تقديم روديجر بشكل رسمي في ريال مدريد في العشرين من يونيو الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن روديجر تمكن من الرحيل عن تشيلسي بشكل حر وذلك بعد انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي الذي يدربه الألماني توماس توخيل.

كان روديجر الذي شارك في 50 مباراة مع منتخب بلاده انتقل في صيف 2017 من روما إلى تشيلسي، وفاز روديجر مع تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

حقق أنطونيو روديجر مع تشيلسي:

كأس الاتحاد الإنجليزي

الدوري الأوروبي

دوري أبطال أوروبا

كأس العالم للأندية