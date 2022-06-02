رحيل صانع الألعاب الإسباني خوان ماتا عن صفوف يونايتد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد 8 سنوات أمضاها في ملعب «أولد ترافورد»، أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الخميس رحيل صانع الألعاب الإسباني خوان ماتا عن صفوفه، بعد 8 سنوات أمضاها في ملعب «أولد ترافورد».

وجاء في بيان على موقع النادي أن «ماتا سيرحل عن النادي مع نهاية عقده هذا الصيف».

ويبدو أن يونايتد يدخل في مرحلة إعادة تكوين مع المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ الذي سيتولى المهام اعتبارا من الموسم المقبل خلفا للألماني رالف رانغنيك.

إذ أعلن الأربعاء عن رحيل كل من الدولي الفرنسي بول بوغبا بعد ست سنوات أمضاها في الفترة الثانية له مع الفريق وجيسي لينغارد.