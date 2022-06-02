شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض ودية الأثنين المقبل استعدادا للداخلية فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، خوض مباراة ودية يوم الإثنين المُقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء ، في إطار الاستعداد لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.
ومن المقرر أن يتم تحديد طرف اللقاء خلال الساعات القليلة المقبلة، في ضوء الاتصالات التي يجريها الجهاز الإداري للزمالك مع أكثر من فريق لخوض المباراة الودية.
ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
من ناحية أخرى قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، بتصعيد علي ياسر مهاجم فريق زمالك 2003، للمشاركة في مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في كأس مصر.
ويتواجد علي ياسر ضمن فريق الأمل بالنادي ، والذي تم تكوينه مؤخرا للاستعانة بعناصره مع الفريق الأول في الفترة المقبلة.
ويشارك في تدريبات الفريق الأول منذ أمس الأربعاء بعض لاعبي فريق الأمل ، وهم: يوسف أسامة نبيه وحسام عبدالمجيد ومحمد حسام “بيسو” ومحمد خضري وأحمد رفاعي ومحمد طارق بجانب الثنائي سيف جعفر وسيد عبدالله نيمار ، لتعويض غياب اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخب الوطني ومنتخب تونس