شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض ودية الأثنين المقبل استعدادا للداخلية فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، خوض مباراة ودية يوم الإثنين المُقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء ، في إطار الاستعداد لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

ومن المقرر أن يتم تحديد طرف اللقاء خلال الساعات القليلة المقبلة، في ضوء الاتصالات التي يجريها الجهاز الإداري للزمالك مع أكثر من فريق لخوض المباراة الودية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.