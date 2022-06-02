شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحدد موقف السولية من مباراة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمرو السولية لاعب خط وسط الاهلى و منتخب مصر لاختبار طبى من قبل الدكتور محمد أبو العلا للتأكد من سلامة اللاعب و معرفة مدى جاهزيتة للمشاركة في مباراة الفراعنة أمام غينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة .

وأنتظم لاعبو الأهلى أمس بمعسكر منتخب مصر عقب العودة من المغرب وخوض نهائى بدوري أبطال أفريقيا امام الوداد المغربي .

يواجه منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، منتخبى غينيا واثيوبيا المقرر لها يومى 5 و 9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 .

وتأكد ارتداء منتخب مصر القميص العادى له فى مباراتى غينيا واثيوبيا على أن يتم الكشف عن القميص الجديد فور وصوله من الشركة الراعية للملابس وهو ما لم يتحدد حتى الآن.

وضمت القائمة التى أعلنها إيهاب جلال كل من محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.