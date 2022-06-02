شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد الله يقود مران إنبى قبل الإعلان عن المدير الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد طارق عبد الله مدرب الناشئين في إنبى والذى تم تصعيده للعمل مدربا بالفريق الأول مران اللاعبين اليوم قبل الاستقرار على تعيين المدير الفني الجديد بعد توجيه الشكر لحلمى طولان على الفترة التي قضاها مع الفريق البترولى.

وارتفعت أسهم البرتغالى چورڤان ڤييرا المدير الفني الأسبق للزمالك والإسماعيلى في تولى قيادة إنبى حيث كشفت مصادر مطلعة أن الإدارة تميل إلى تعيين ڤييرا لاسيما أنه يملك باعا كبيرا من الخبرات الفنية في الدوري المصري وقادر على قيادة الفريق والعبور به إلى بر الأمان في هذه الفترة،ويعلم جيدا كل كبيرة وصغيرة عن الدورى المصري .

وأٌسدل الستار على مسيرة حلمى طولان مع إنبى بعد موسمين ونصف قضاها داخل أسوار الفريق البترولى، حيث تولى قيادة الفريق في أكتوبر 2019 ليرحل رسميا اليوم الأربعاء مكتفيا بالفترة التي قضاها مع النادى، ويقرر تجديد طموحه مع ناد آخر.

وإجمالا خاض حلمى طولان مع إنبى 88 مباراة حقق 30 فوزا وتعادل في 35 مباراة بينما خسر في 23 مواجهة، وفى الموسم الحالي خاض الفريق البترولى تحت قيادته 21 مباراة احتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مباراة بينما خسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا.