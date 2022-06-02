شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يخوض تدريبات تأهيلية بالزمالك وفيريرا يركز على بعض الجمل الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد االزمالك ، فقرة تدريبات تأهيلية إضافية بالكرة تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

وشارك شيكابالا في الفقرة التأهيلية بالكرة مع الفريق في بداية المران ، وعقب ذلك خاض فقرة تدريبات إضافية وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بالتنسيق مع الجهاز الطبي ، بعد عودته للمشاركة في التدريبات ابتداء من الأمس بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية.

وقرر الجهاز الفني اكتفاء اللاعب بأداء هذه الفقرات التأهيلية وبعدها استكمل شيكابالا تدريباته داخل صالة الجمنازيوم بمقر النادي.

من ناحية أخرى ركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على بعض الجوانب الفنية والخططية ، خلال المران .

واعتمد الجهاز الفني خلال هذه الفقرة على تدريب اللاعبين على سرعة نقل الكرة بين الخطوط في أقل وقت حتي الوصول إلى المرمى، وتم تنفيذ هذه التدريبات باستخدام مرميين صغيرين بدلا من حراس المرمي.

وعقب هذه الفقرة خاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها في مرن اليوم، وذلك تحت إشراف جوسفالدو فيريرا المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا وأسامة نبيه على نقل التعليمات الفنية بشكل متواصل للاعبين خلال أداء التقسيمة، وخاصة مجموعة اللاعبين الشباب المتواجدين بالفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.