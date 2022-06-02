شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يصل مساء اليوم للقاهرة وينتظم فى تدريبات الزمالك غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل إلى القاهرة مساء اليوم الخميس، المغربى أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها ، وتواصل الجهاز الإداري للفريق مع الجناح المغربي خلال الساعات القليلة الماضية ، وأكد بن شرقي وصوله إلى القاهرة مساء اليوم.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب المغربي في تدريبات الفريق غدا الجمعة استعدادا للمباريات المقبلة والتى يستهلها الفريق الأبيض بمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

من ناحية أخرى قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، بتصعيد علي ياسر مهاجم فريق زمالك 2003، للمشاركة في مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

ويتواجد علي ياسر ضمن فريق الأمل بالنادي ، والذي تم تكوينه مؤخرا للاستعانة بعناصره مع الفريق الأول في الفترة المقبلة.

ويشارك في تدريبات الفريق الأول منذ أمس الأربعاء بعض لاعبي فريق الأمل ، وهم: يوسف أسامة نبيه وحسام عبدالمجيد ومحمد حسام “بيسو” ومحمد خضري وأحمد رفاعي ومحمد طارق بجانب الثنائي سيف جعفر وسيد عبدالله نيمار ، لتعويض غياب اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخب الوطني ومنتخب تونس.