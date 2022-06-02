الامارات | رسمياً.. روديغر ينضم إلى ريال مدريد بعقد لأربع سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. روديغر ينضم إلى ريال مدريد بعقد لأربع سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، الخميس عن تعاقده مع المدافع الدولي الألماني أنتونيو روديغر حتى العام 2026 بصفقة حرة، بعد انتهاء عقده مع تشلسي الانجليزي.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي الملكي أن "توصل ريال مدريد الى اتفاق للتوقيع مع أنتونيو روديغر الذي سينضم الى النادي بعقد لمدة أربع سنوات"، وسيتم تقديمه "الاثنين 20 يونيو".

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