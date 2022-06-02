شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر الاستئناف لدى المحكمة الرياضية بسبب غرامة رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النادي الأهلي تقديم إستئناف لدى المحكمة الرياضيية الدولية ضد القرار الذي صدر ضم النادي خلال الأيام القليلة الماضية بشأن غرامة لصالح نادي هيدرسليفيد الإنجليزي خلال الفترة التي لعب فيها رمضان صبحي للأهلي مُعاراً من النادي الإنجليزي.

وشهدت الساعات الماضية قراراً من غرفة المنازعات في الاتحاد الدولي بتغريم الأهلي مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني لصالح هدرسفيلد

وكلّف مجلس إدارة الأهلي الشئون القانونية للنادي بتقديم إستئناف ضد هذا الحكم الذي لا يُعد نهائياً ومن حق النادي الإستئناف على القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال 21 يوماً من صدوره ، ويُجهّز الأهلى الردود القانونية على الحكم الصادر الذى يتضمن بعض المخالفات حسب وصف مسئولو النادي.

ويتضمن القرار دفع الأهلي 150 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5% فائدة سنوية إعتباراً من 19 أكتوبر 2020 حتى تاريخ السداد الفعلي ودفع 150 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى فائدة 5% سنوياً إعتباراً من 28 ديسمبر 2020 حتى تاريخ السريان ، كما يستوجب على الأهلي دفع التكاليف النهائية للإجراءات البالغة 20 ألف دولار .

وحال عدم تسديد الأهلي الغرامة إذا أصبح الحكم نهائياً ، قد يتم منع النادي من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حتى يتم دفع المبلغ المستحق ، ويصل الحد الأقصى للحظر إلى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.

ولعب رمضان صبحي للأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف بين يناير 2019 وأغسطس 2020 على فترتين قبل أن ينتقل إلى بيراميدز قادما من هدرسفيلد الإنجليزي عقب إنتهاء الإعارة في صيف 2020.