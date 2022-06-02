شكرا لقرائتكم خبر عن ڤييرا يتفوق على المدربين المحليين في خلافة حلمى طولان بتدريب إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم البرتغالى چورڤان ڤييرا المدير الفني الأسبق للزمالك والإسماعيلى في تولى قيادة إنبى خلفا لـ حلمى طولان الذى تم توجيه الشكر له من قبل إدارة النادى البترولى على الفترة التي قضاها داخل صفوف الفريق.

وكشفت مصادر مطلعة بإنبى أن الإدارة تميل إلى تعيين ڤييرا مدربا للفريق البترولى، خاصة أنه يملك باعا كبيرا من الخبرات الفنية في الدوري المصري وقادر على قيادة الفريق البترولى والعبور به إلى بر الأمان في هذه الفترة.

وأكدت المصادر أن غالبية أعضاء مجلس الإدارة اتفقوا على تعيين ڤييرا مديرا فنيا لـ إنبى خصوصا أنه المدرب الأجنبي الأفضل لقيادة هذه المرحلة ويعلم جيدا كل كبيرة وصغيرة عن الدورى المصري الأمر الذى دفعهم إلى الاستقرار عليه.

وكان أحمد كشرى المدير الفني السابق للإنتاج الحربى، ومجدى عبد العاطى مدرب فاركو السابق، دخلا دائرة الترشيحات مع جورفان فييرا المدير الفنى السابق للإسماعيلى والزمالك لخلافة حلمى طولان في فريق إنبى.

وأٌسدل الستار على مسيرة حلمى طولان مع إنبى بعد موسمين ونصف قضاها داخل أسوار الفريق البترولى، حيث تولى قيادة الفريق في أكتوبر 2019 ليرحل رسميا اليوم الأربعاء مكتفيا بالفترة التي قضاها مع النادى، ويقرر تجديد طموحه مع ناد آخر.

وإجمالا خاض حلمى طولان مع إنبى 88 مباراة حقق 30 فوزا وتعادل في 35 مباراة بينما خسر في 23 مواجهة، وفى الموسم الحالي خاض الفريق البترولى تحت قيادته 21 مباراة احتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مباراة بينما خسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا.