شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع رئيس الجهاز الطبي للزمالك .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك ، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي ، على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

واطمأن جوسفالدو فيريرا خلال الجلسة من رئيس الجهاز الطبي ، على حالة اللاعبين الطبية، خاصة بعد العودة من الراحة السلبية ، بالإضافة إلى سير البرامج العلاجية الخاصة باللاعبين المصابين للوقوف على حالتهم.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

من ناحية أخرى خصص جيسفالدوا فيريرا فقرة تدريبات تأهيلية بالكرة على هامش مران اليوم ، كما ركز الجهاز الفني للزمالك خلال هذه الفقرة على تمرير اللاعبين للكرة من خلال الحواجز، واكتفى المدير الفني بأداء اللاعبين فى هذه الفقرة لمدة 20 دقيقة دون أداء فقرات بدنية أخرى، وفقا للبرنامج الموضوع ، من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية بشكل تدريجي، خاصة بعد عودة الفريق للتدريب أمس عقب الحصول على راحة لمدة ثلاثة أيام.

