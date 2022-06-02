شكرا لقرائتكم خبر عن عادل زكى يستقيل من إنبى بعد 25 عاما ويؤكد: حلمى طولان وفر ملايين للنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عادل زكى المدير الإدارى لإنبى تقديم استقالته من منصبه إلى مجلس الإدارة برئاسة أيمن الشريعى مؤكدا أنه يعتز بالفترة التى قضاها داخل أسوار النادى البترولى متمنيا التوفيق للفريق البترولى فى الفترة المقبلة.

أكد زكى فى تصريحات خاصة، أنه يتوجه بالشكر لمجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى، لافتا إلى أنه تحت أمر النادى البترولى إذا ما احتاج إلى خدماته فى أى وقت فأنه لن يتأخر عن تلبية طلبه لا سيما أن النادى البترولى صاحب فضل عليه.

أشاد عادل ذكى بفترة عمله مع حلمى طولان المدير الفنى السابق للفريق مؤكدا أنه من أجرأ المدربين الذين تعامل معهم لافتا إلى أنه استطاع توفير ملايين للنادى البترولى ونجح فى تصعيد 14 ناشئا ومنحهم الفرصة مع الفريق الأول.

وطالب عادل ذكى المسئولين بضرورة دعم ومساندة النادى البترولى ماديا حتى يكمل مسيرته الناجحة في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويعد عادل زكى من أقدم الإداريين فى كرة القدم حيث حصل على بطولتين كأس مصر الأولى مع الراحل طه بصرى والثانية مع مختار مختار كما حصل على وصيف الدورى موسم 2004،2005 والمركز الثانى فى البطولة عربية.

وتوجه عادل زكى بالشكر إلى مجالس الإداراة السابقة التى تعامل معها خلال فترة تواجده داخل النادى البترولى منذ تأسيس فريق الكرة مع الراحل صلاح مصيلحى فضلا عن النجوم التى تعامل معها وهم عبد الظاهر السقا وعلى ماهر ومحمد يوسف ومجدى عبد العاطى وعبد الحميد خسن وثابت صاروخ وهانى عبد الله وسيد عبد النعيم.