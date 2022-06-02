شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة تحفيزية للاعبين ويخصص فقرة تأهيلية بالكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الداخلية فى كأس مصر المقرر إقامتها 13 يونيو الجارى .

وحث فيريرا اللاعبين خلال الجلسة على بذل أقصى جهد خلال التدريبات استعدادا للفترة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة في الكأس والدوري.

وطالب المدير الفني اللاعبين بتنفيذ المطلوب منهم سواء فنيا أو بدنيا ، ليكونوا على أتم الجاهزية، وشرح بعض الجوانب الخططية لتطبيقها في مران اليوم.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات تأهيلية بالكرة على هامش مران اليوم ، كما ركز الجهاز الفني للزمالك خلال هذه الفقرة على تمرير اللاعبين للكرة من خلال الحواجز، واكتفى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني بأداء اللاعبين هذه الفقرة لمدة 20 دقيقة دون أداء فقرات بدنية أخرى، وفقا للبرنامج الموضوع ، من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية بشكل تدريجي، خاصة بعد عودة الفريق للتدريب أمس عقب الحصول على راحة لمدة ثلاثة أيام.



ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.